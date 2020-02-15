Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Erciş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden kişinin çantasında 3 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
İlçenin Aşağıışıklı Mahallesi'nde tarihi eserlerin batı illerine kaçırılacağı bilgisi üzerine ekipler, bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüste seyahat eden kişinin çantasında Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram ağırlığında 2 külçe altın bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürdürülüyor.
Etiketler: van erciş gümrük kaçağı külçe altınSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 00:34
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