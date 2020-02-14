Haber Giriş: Kaynak: İHA
AFAD ipli teleferikle hastayı karşıya geçirdi
Adana'nın Pozantı ilçesinde köprünün yıkılmasıyla hastaneye gidemeyen kişiyi, AFAD ekipleri iple kurulan teleferik sistemi sayesinde karşıya geçirdi.
Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişinin imdadına yetişti.
Belemedik Mahallesi’ne kestirme ulaşımı sağlayan köprünün yıkılması nedeniyle hastaneye gidemeyen 70 yaşındaki Süleyman Örs, AFAD ekiplerince Çakıt Çayı üzerine kurulan ipli teleferikle karşıdan karşıya geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ambulansa alınan Örs’e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından Örs, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: süleyman örs pozantı ipli teleferik çakıt çayı AFADSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 00:40
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