Erzurum'da teröristler 2 genç kızı takip etti. Zorla otomobile bindirip terör örgütünün dağ kadrosuna katmak istedi. Ancak amacına ulaşamadılar. Durumdan haberdar olan güvenlik güçleri hemen harekete geçti. 18 ve 21 yaşlarındaki genç kızları kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Başarılı operasyonla her 2 terörist Karayazı ilçesi Geventepe köyünde yakalandı. Genç kızlar da teröristlerin elinden kurtarıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, genç kızları kabul edip kendileriyle sohbet etti.

Memiş, "Hiçbir çocuğumuz kendisini çaresiz hissetmesin. Devlet var, yüce millet var. Sorunu, derdi ve tasası olanın bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü sosyal yardımı yapacak güçteyiz. Her türlü şefkat elini uzatacak durumdayız" dedi.

Teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.