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Ağrı'da PKK operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananların arasında, HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi de bulunuyor.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen zanlılardan, HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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