Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde kredi kartı taksitlendirme süresi 2 katına çıkarıldı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin 2 katı olarak uygulanmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2 ildeki kredi kartı taksitlendirme süreleri ilgili kararı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin 2 katı olarak uygulanacak.
Karara göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.
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