Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2 ildeki kredi kartı taksitlendirme süreleri ilgili kararı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin 2 katı olarak uygulanacak.



Karara göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.