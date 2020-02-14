Süt ürünlerinden sıvı yağa, deterjandan şampuana kadar binlerce üründe miktar ve etiket denetimleri sürüyor. Amaç, hem tüketiciyi korumak hem de haksız rekabetin önüne geçmek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl 4 bin 251 ambalajlı ürünü denetledi. Denetlenen ürünlerin 3 bin 871'ini gıda ürünleri, 380'ini gıda dışı ürünler oluşturdu. Yapılan kontrollerde 243 adet aykırılık tespit etti.

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5 binden fazla denetim yapılması planlanıyor

Aykırılık tespit edilen 243 üründen 25'i miktar eksikliği ve etiket aykırılığı nedeniyle piyasadan toplatıldı. Firmalara 80 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. 218 üründe ise etiket ve işaret bilgilerinde aykırılık tespit edildi. Bu üreticiler verilen sürede aykırılıklarını düzeltti.

En fazla ceza gıda ürünlerine uygulandı. Gıda dışı mamullerde ise ceza kesilen ürün grubu temizlik malzemeleri oldu.

Denetimler 2020 yılında da sürecek. Bu yıl 5 bin 424 denetim yapılması planlanıyor.