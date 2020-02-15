Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle halkın ilgi gösterdiği eğlence mekanlarında 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların huzurunu bozabileceği düşünülen kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarını asayiş ve sağlık yönünden denetledi.

[Fotoğraf: AA]

Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.