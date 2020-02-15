Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte asayiş uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle halkın ilgi gösterdiği eğlence mekanlarında 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların huzurunu bozabileceği düşünülen kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarını asayiş ve sağlık yönünden denetledi.
[Fotoğraf: AA]
Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.
Etiketler: Başkent asayiş uygulaması eğlence mekanlarıSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 00:04
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