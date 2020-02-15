Bartın-Karabük kara yolu Kirazlı Barajı mevkiinde Köksal Ersin idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Ersin, eşi Elif, 4 yaşındaki çocuğu Zeynep Elif ile diğer otomobilin sürücüsü Sinoplu ve beraberindeki Nazif Adalı yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Elif'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.