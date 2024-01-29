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Türkiye
DHA 29.01.2024 14:34

Adana'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, Erhan Gürbüz idaresindeki yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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