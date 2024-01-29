Adana'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, Erhan Gürbüz idaresindeki yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.