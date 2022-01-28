Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yaklaşık 2,5 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 ton 447 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Adana'da, polis ekipleri, Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde sahte deterjan üretildiğini tespit ettikleri 2 depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde, satışa hazır halde 2 ton 447 kilogram sahte deterjan, 20 litre sahte şampuan, deterjan yapımında kullanılan 2 ton 695 kilogram ham madde ve çeşitli markalara ait 2 bin 921 boş kutu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli E.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana
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