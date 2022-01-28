Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü buzlu yolda devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Mersin'den Van'a gelen yolcu otobüs, Gevaş ilçesi Atalan bölgesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsten çıkarılan 2'si ağır 9 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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