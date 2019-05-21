İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Yavuzlar, Doğankent, Yeşilyurt, Sümer, Güzelyalı, Gürselpaşa ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde yapılan denetimlerde, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 262 gram esrar, 78 kök Hint keneviri ve 132 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 128 aracın kontrol edildiği, iki araç sürücüsüne 5 bin 273 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA