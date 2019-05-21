Türkiye
Manisa Soma'da 3,7 büyüklüğünde deprem
21 Mayıs 2019 Salı 09:01 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 09:03
Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Soma ilçesi Darkale köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: DHA
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