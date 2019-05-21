İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Soma ilçesi Darkale köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA