Sakarya Hendek'te Umutcan Arslan idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Akova mevkisindeki kavşakta kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Arslan ile araçlarda bulunan yolcular Fatih, Metehan, Selman, Elif, Berat, Yasemin ve Mehmet Kartal ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA