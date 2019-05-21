Türkiye
Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
21 Mayıs 2019 Salı 09:23 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 09:28
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen sahur programına katılan Binali Yıldırım, Çengelköy esnafı, vatandaşlar ve gençlerle sahur yaptı.
Yıldırım, vatandaşların masalarını tek tek ziyaret ederek, sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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