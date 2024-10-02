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Türkiye
AA 02.10.2024 14:55

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası

Adana'da polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 30 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 12 Mart 2023'te Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki parkta yanına gelen kişiye kitabın arasında gizlediği sentetik uyuşturucuyu veren sanığın, polis ekiplerince takibe alındığını belirtti.

Sonrasında evinde buluştuğu başka kişiye de uyuşturucu satarken yakalanan Ö.Y'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu kaydeden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana Uyuşturucu
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