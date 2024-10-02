'Lapis Lazuli Koridoru' bakanları yarın İstanbul'da toplanıyor

Bakan Uraloğlu, “Gerçekleştireceğimiz toplantıda koridor kapsamında ulaştırma ve altyapı yatırımlarını, ihracat-ithalat ve transit yük potansiyelini ve koridor üzerindeki lojistik eksiklikleri ele alacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı’nın yarın Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Program kapsamında Lapis Lazuli Koridoru’nun etkin şekilde kullanılması için alınabilecek tedbirlerin görüşüleceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, toplantıda koridorda kullanılmak üzere tarifelerin oluşturulmasını ve alınabilecek güvenlik tedbirlerini konuşacaklarını belirtti. Uraloğlu, “Toplantıda koridor kapsamında Afganistan’daki ulaştırma ve altyapı yatırımlarını, ihracat-ithalat ve transit yük potansiyeli ile ürünlere ilişkin potansiyelin tespitini ve koridor üzerindeki lojistik ve altyapı eksikliklerini ele alacağız” ifadelerini kullandı.

"Lapis Lazuli Avrupa’ya uzanan ticaret hacmini artırma potansiyeline sahip"

Lapis Lazuli Koridoru’nun Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ticaret ve ulaşım için stratejik bir bağlantı sağladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, bu önemli ulaşım güzergahının, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa'yı bir araya getirerek bölgesel ticareti teşvik etmeyi, enerji kaynaklarını daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve altyapıyı geliştirmeyi hedeflediğini söyledi, Uraloğlu, “Koridor, Hazar Denizi üzerinden Bakü'ye ardından Türkiye'ye ve nihayetinde Avrupa'ya uzanan transit yolları ile ticaret hacmini artırma potansiyeline sahiptir" dedi.

"2017 yılında imzalanan anlaşma ile koridorun gelişimi hız kazandı"

Lapis Lazuli koridorunun 2017 yılında Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan ve Afganistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Afganistan için Bölgesel Ekonomik İş Birliği Konferansı”nda atılan imzalar ile açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “İmzalanan Ulaştırma, Ticaret ve Transit İş Birliği Anlaşması ile bu koridorun gelişimi hız kazandı. Koridor, sadece ticaret değil, aynı zamanda bölgedeki ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve entegrasyonu destekleyen bir platform olarak da öne çıkıyor. Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru gerek denize çıkışı olmayan Afganistan için büyük önem taşımakta gerekse bölgesel entegrasyon ve bağlantısallığın geliştirilmesine, ekonominin çeşitlendirilip büyümesine ve bölgesel istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızın somut bir neticesini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

"Afganistan doğal kaynaklarını uluslararası pazarlara ulaştırma fırsatı bulacaktır"

Lapis Lazuli Projesi’nin, Afganistan için de stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu proje, Afganistan'ı Orta Asya ile Hazar Denizi bölgesindeki enerji ve ticaret yollarına bağlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemeyi hedefliyor. Afganistan bu güzergâh sayesinde doğal kaynaklarını uluslararası pazarlara ulaştırma fırsatı bulacaktır. Ayrıca, bu proje sayesinde istihdam yaratılması, altyapının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması gibi sosyal faydalar da sağlanacak” şeklinde konuştu.

"Bölgenin geleceği için kritik bir öneme sahip"

Gelecek perspektifleri açısından, bölge ülkelerinin daha fazla iş birliği yaparak ortak standartlar geliştirmesi ve dijitalleşmeyi hızlandırmasının önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Lapis Lazuli Koridoru, yalnızca bölgesel iş birliğini güçlendirmekle kalmayıp Asya ve Avrupa arasındaki ticaret akışını kolaylaştırarak ekonomik kalkınmanın anahtarı olma potansiyeline sahiptir. Bu fırsatlardan yararlanmak için atılacak adımlar, bölgenin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi.