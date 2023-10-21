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Türkiye
AA 21.10.2023 10:12

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 0,38 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.K.Ç, B.E. ve U.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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