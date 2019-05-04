Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirdi, evdeki 1 kişi gözaltına aldı.

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda olayla ilgili bir çiftin kaldığı aynı mahalledeki eve de operasyon düzenlendi.

Buradaki aramalarda ise 87 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA