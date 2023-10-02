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Türkiye
AA 02.10.2023 09:52

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 440 lira ele geçirildi.

Polis, şüpheliler B.Ö., Ö.C.Ç. ve C.Ö.'yü. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.Ç. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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