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Adana'da tedbirlere uymayanlara 1 milyon 272 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 990 kişiye 1 milyon 272 bin 560 lira idari cezası uygulandı.
Polis, zabıta, jandarma ve halk sağlığı ekipleri kent genelinde sorumluluk alanlarında salgını önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin ilçe genelinde 5 aylık süre içinde yaptığı denetimlerde, COVID-19 tedbirlerini ihlal ettiğini tespit ettiği 990 kişiye 1 milyon 272 bin 560 lira ceza yazdı.
İlçede denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.
Etiketler: Adana koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:16
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