Adana'da tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor

Çukurova'nın bereketli toprakları sayesinde yılda birçok kez üretim yapılabilen kentte, mahsulünü toplayan bazı çiftçilerin ikinci ürün mesaisi başladı.

Üreticiler, geçen ay buğday, bu ay da karpuz hasadı yaptıkları arazileri, traktörlerle sürerek yeni döneme hazırladı.

Tarım alanlarının boş kalmaması için sıcak havada gün boyu çalışan çiftçiler, arazilerine karpuzun yanı sıra yer fıstığı, soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kavun ekiyor.

Kentte ikinci ürün olarak yaklaşık 150 bin dekar soya fasulyesi, 86 bin dekar yer fıstığı, 70 bin dekar mısır, 50 bin dekar pamuk, 28 bin dekar karpuz, 14 bin dekar kavun ekilmesi planlanıyor.

"İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Çukurova'nın tarımsal zenginliğinin ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Arazilerin yeni ürünlerle buluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, "Yılda iki kez ekim yapılması çiftçilerimizin aynı alanda daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Ülke ekonomisine birim alanda daha fazla katkı sunmuş oluyoruz." dedi.

Kökçüoğlu, tarımın yoğun işçilik gerektirdiğini vurgulayarak, "İkinci ürünle tarımsal istihdamı artırmış oluyoruz. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda yapılan ikinci ürün tarımında 450 bin tona yakın tarımsal hasılayla ülke ekonomisine katkı veriyoruz." diye konuştu.

"Sulama imkanları ikinci ürünün alınmasında önemli"

Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Donat da buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak soya fasulyesi tercih ettiğini anlattı.

Yoğun mesai yaptıklarını dile getiren Donat, "Çukurovalı çiftçiler olarak bölgemizde iki kez mahsul yetiştirebiliyoruz. Emeğimizi alabiliyoruz ama fiyatlardan rahatsızız. Sezonda iki ürünü kaldırabiliyoruz ama desteğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Üretici Ahmet Kubat da buğday topladığı arazisine soya fasulyesi ektiğini belirterek, "Sulama imkanları ikinci ürünün alınmasında önemli. Bölgemizde suyumuz bol olduğundan ikinci ekimi yapabiliyoruz." dedi.