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Türkiye
DHA 19.06.2024 10:50

450 bin lira dolandırdılar, 4,5 milyon lira ceza ödeyecekler

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 450 bin lira dolandıran 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis ile 1 milyon 500'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

450 bin lira dolandırdılar, 4,5 milyon lira ceza ödeyecekler

Olay, 29 Ağustos 2022'de İstanbul'da meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, telefonla aradıkları kadına, eşinin suça karıştığını ve cezaevine gireceğini söyleyerek, evdeki paraların incelenmesi için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Evdeki yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altınları bu kişilerin istediği yere bırakan kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip polise haber verdi.

3 şüpheli, polisin takibiyle kısa sürede döviz ve altınlarla birlikte yakalandı. Tutuklanan 3 sanık, yerel mahkeme tarafından 7 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 1 milyon 500'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı onadı

Bunun üzerine sanıklar, avukatları aracılığıyla istinaf başvurusunda bulunup karara itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın esastan reddine karar verdi. Sanıklar ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. İtirazı talebini inceleyen Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, temyiz istemini esastan reddederek, hükümlerin onanmasına karar verdi.

Yüksek mahkeme, kararın gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirtti. Ayrıca, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasıflarıyla yaptırımların doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.

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