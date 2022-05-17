Merkez Seyhan Şehit Mehmet Özer Caddesi'nde, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlayan su borusu nedeniyle yolda büyük çapta çukur ile su birikintileri oluştu.

Tazyikle akan su, cadde ile Denizli ve Narlıca mahallelerinin ara sokaklarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Midibüs ve motosiklet çukura düştü

Birikintilerden geçmeye çalışan ve çukuru fark etmeyen Mustafa Ayhan Ballı'nın kullandığı şehir içi taşımacılık yapan midibüs, ardından da Bayram Gültekin idaresindeki motosiklet oluşan çukura düştü.

Gültekin, durumu fark eden vatandaşların da yardımıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri sevk edilirken yol trafiğe kapatıldı.