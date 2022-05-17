Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonuna dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/JporQNJzmZ pic.twitter.com/6r98AgFt3W— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2022
İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Son Dakika
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