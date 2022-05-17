Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonuna dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/JporQNJzmZ pic.twitter.com/6r98AgFt3W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2022

İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.