Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı
Adana'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Özel eğitimli narkotik köpekleri ile gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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