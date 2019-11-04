Türkiye
Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı04 Kasım 2019 Pazartesi 10:19 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:37
Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.
[Kaçakçılar, X-ray cihazlarında fark edilmemesi için sigaraları alüminyum folyo ile kaplamış. Fotoğraf: AA]
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, alüminyum folyoyla kaplı 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Ekipler, depodaki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçak yollardan ülkeye sokulan sigaraların X-ray cihazlarında fark edilmemesi için alüminyum folyo ile kaplandığı belirlendi.
Kaynak: AA
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