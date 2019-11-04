Türkiye
10 ildeki FETÖ operasyonunda 17 gözaltı kararı04 Kasım 2019 Pazartesi 10:17 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:20
Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında, aralarında iş insanlarının da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu bazı zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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