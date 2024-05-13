Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2024 04:10

Adana'da sağanak: Yollar göle döndü

Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Araçlar caddelerde mahsur kaldı. Sağanak ile biriken su, ev ve iş yerlerine hasar verdi.

Adana'da sağanak: Yollar göle döndü

Kent merkezinde dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı, bazı ağaçlar devrildi.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalarının devam ettiği kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

ETİKETLER
Adana Sağanak
Sıradaki Haber
Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:37
Brezilya'yı sel vurdu: Ölü sayısı 144'e yükseldi
03:30
Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
02:59
Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı
02:40
Hatay’da yoğun yağış: 2 ilçede eğitime ara verildi
02:20
Burdur'da otomobil şarampole devrildi
01:57
Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ