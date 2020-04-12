Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydınlar Mahallesi 49059. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Adana Park yolcu otobüsü yangınSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 04:05
Son Haberler
- 04:48
- 03:43
- 02:57
- 02:47
- 01:53
Sıradaki Haber
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz