30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamının evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığını açıkladı. Kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli/idari işlem yapıldı.

Şehirde günlük araç trafiği 3 milyon

Kocaeli, koronavirüsle mücadelede önemli büyükşehirlerin arasında bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı 550 bin çalışanın bulunduğu Kocaeli, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli bir geçiş noktası.

Normal zamanlarda günlük araç trafiği 3 milyon şehirde, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında adeta hayat durdu.

Haber: Halit Yılmaz

Drone: Oğuz Aşıkoğlu