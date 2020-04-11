Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan bölgede yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan teröristler Jandarma, MİT ve TSK'nın ortak yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi.

Karakol personelince müdahale edilmesi üzerine 5 terörist, ellerinde bulunan malzemeleri atarak kaçtı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Faaliyetler devam ediyor

Bölgede yapılan aramada, sırt çantası ve naylon poşette 2 ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 9200 Suriye lirası, 4 sim kart, 9 pil, 3 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, 3 paket sigara, deri mont ve termal sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelede kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.