Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinde COVID-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı

Başkent Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı.

Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirilmişti.

Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izlemişti.