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Beyoğlu'nda polislere silahlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.
Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benzinliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.
Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.
Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
Etiketler: saldırı polis memuru BeyoğluSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:03
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