İl Pandemi Kurulu kararınca ilçedeki Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Yücelen Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi pandemi hastanesi olarak görevlendirildi.

Kurul ayrıca koronavirüs hastaları dışındaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla Özel Ahu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesini "Temiz Yoğun Bakım" olarak görevlendirdi.

Ahu Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sahir Ökten, yaptığı yazılı açıklamada, 3 hastanenin pandeminin tanı ve tedavisi konusunda var güçleriyle savaştıklarını belirtti.

Vatandaşların evde kalarak ve pandemi kurulu kararlarına eksiksiz uyarak bu süreçte sağlık çalışanlarına yardımcı olacağına dikkat çeken Ökten, "Hepimiz kurallara uyduğumuz takdirde kısa bir zaman sonra, yazın o bildiğimiz ışıl ışıl güneşli Marmaris'e hep beraber geri döneceğiz" dedi.