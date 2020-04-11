Haber Giriş: Kaynak: AA
Ceza yememek için eşini araçta bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, hakkında yaralama suçundan arama kararı olan O.K, birlikte sokağa çıkma yasağına uymadığı eşini araçta bırakarak kaçtı.
Pamukkale'nin Pelitlibağ Mahallesi'nde seyreden hafif ticari araç, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince bir süre takip edilen aracın sürücüsü O.K, Barış Caddesi'nde eşi S.K'yı araçta bırakarak uzaklaştı.
O.K'nın "yaralama" suçundan arama kararı olduğu açıklandı. S.K'nın ifadesinde, "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın, fark etmez" dediği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
İkisine sokağa çıkma yasağına uymadığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
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