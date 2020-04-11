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Sigara almaya çıkan 2 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yasağı ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin Ereğli'de uygulama yapan polis ekibi, Ereğli-Devrek ilçeleri yol ayrımında bir aracı durdurdu.
Araçtakilerin polis memurlarına, sigara almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce, yasağı ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: zonguldak sokağa çıkma yasağı sigara para cezası ihlalSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:35
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