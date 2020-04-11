Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin Ereğli'de uygulama yapan polis ekibi, Ereğli-Devrek ilçeleri yol ayrımında bir aracı durdurdu.

Araçtakilerin polis memurlarına, sigara almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce, yasağı ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.