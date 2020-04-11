İçişleri Bakanlığının 30 ilde ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağın kararının ardından bazı vatandaşlar sokaklara akın etti.

İstanbul'da dün gece sosyal medyada 'ekmek alma sırası' kavgası olarak yansıtılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Trafik kazası nedeniyle meydana gelen kavgayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’da bir fırının önündeki kavgaya ait görüntüler, dün bazı sosyal medya

ve basın yayın kuruluşlarında sokağa çıkma yasağından sonra “ekmek alma

sırası” kavgası olarak yansıtılmıştır. Söz konusu kavga ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyurulmuştur.

İstanbul Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde bir ekmek

fırınının önünde kavga eden şahıslar ile ilgili olarak yapılan araştırmada, bir araç

ile bir motosiklet arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazadan

dolayı tarafların birbirlerini darbettikleri, akabinde kavgaya karışan şahısların

olay yerinden ayrılmış oldukları tespit edilmiştir.

Ekmek fırınının önünde yaşanan olayın, COVID-19 salgını ile mücadele

kapsamında alınmış olan 2 gün süre ile uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili

olarak bir “ekmek alma sırası” kavgası olmadığı, trafik kazasından dolayı

yaşandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu olaya karışan şahısların tespiti için yapılan çalışmalar neticesinde;

kazaya ve kavgaya karışan 3 şahıs tespit edilmiş, görevlilerimiz tarafından

yakalanarak sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymamaktan dolayı Umumi

Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye

düşürmekten ve alkollü araç kullanmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."