İstanbul'daki 'ekmek sırası kavgası' görüntülerine yalanlama
İstanbul'da dün gece sokağa çıkma yasağı kararının ardından sosyal medyada yayılan kavganın, ekmek alma sırasından kaynaklanmadığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığının 30 ilde ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağın kararının ardından bazı vatandaşlar sokaklara akın etti.
İstanbul'da dün gece sosyal medyada 'ekmek alma sırası' kavgası olarak yansıtılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Trafik kazası nedeniyle meydana gelen kavgayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması şu şekilde:
"İstanbul’da bir fırının önündeki kavgaya ait görüntüler, dün bazı sosyal medya
ve basın yayın kuruluşlarında sokağa çıkma yasağından sonra “ekmek alma
sırası” kavgası olarak yansıtılmıştır. Söz konusu kavga ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyurulmuştur.
İstanbul Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde bir ekmek
fırınının önünde kavga eden şahıslar ile ilgili olarak yapılan araştırmada, bir araç
ile bir motosiklet arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazadan
dolayı tarafların birbirlerini darbettikleri, akabinde kavgaya karışan şahısların
olay yerinden ayrılmış oldukları tespit edilmiştir.
Ekmek fırınının önünde yaşanan olayın, COVID-19 salgını ile mücadele
kapsamında alınmış olan 2 gün süre ile uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili
olarak bir “ekmek alma sırası” kavgası olmadığı, trafik kazasından dolayı
yaşandığı anlaşılmıştır.
Söz konusu olaya karışan şahısların tespiti için yapılan çalışmalar neticesinde;
kazaya ve kavgaya karışan 3 şahıs tespit edilmiş, görevlilerimiz tarafından
yakalanarak sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymamaktan dolayı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye
düşürmekten ve alkollü araç kullanmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."