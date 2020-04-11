Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da yasağı delerek polise saldıranlara gözaltı kararı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine saldırdı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığının dün gece ilan ettiği sokağa çıkma yasağını merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde delen bazı vatandaşlar, evden top oynamaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı. Uyarıları hiçe sayan vatandaşlar polis ekiplerine taşkınlık çıkartarak mukavemette bulundu. Saldırıya uğrayan polis ekipleri bölgeye takviye istedi.
Sokağa adeta ablukaya alan polis ekipleri, mukavemet uygulayarak polislere saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak emniyete götürülen 5 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve polis ekiplerine mukavemetten cezai işlem uygulanacağı açıklandı.
Şahısların sokağa çıkma yasağı sona erene kadar nezarette kalacağı öğrenildi.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı koronavirüs bursaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:37
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