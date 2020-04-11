Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezralarında karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Yerleşim yerlerinde COVID-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların da tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 köy ve 5 mezraya 14 gün giriş ve çıkışların yasaklandığı, vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.