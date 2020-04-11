Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te 3 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 5 mezra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezralarında karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Yerleşim yerlerinde COVID-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların da tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 köy ve 5 mezraya 14 gün giriş ve çıkışların yasaklandığı, vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.
Etiketler: Siirt koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:21
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