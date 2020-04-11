Koronavirüs sebebiyle un ve unlu mamuller başta olmak üzere temel gıdalara talep arttı. Sokağa çıkma yasağı da bu talebi patlama noktasına getirdi. Marketlerde ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ekmek ve unlu mamul satışları yaklaşık yüzde 250 artmış durumda. Üreticiler, hiç üretim olmasa bile tüm Türkiye'ye aylarca yetecek stok bulunduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, unlu mamuller konusunda kesinlikle tedirginliğe gerek olmadığını söyledi, "Türkiye'nin kapasitesi şu an tüketilenin 3 katını yapmaya yeterli" dedi.

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Kişi başı yıllık tüketim 160 kilogram

İlk vakanın görülmesinden itibaren unlu mamullere talebin arttığını söyleyen Ulusoy, şöyle konuştu:

"Perakendede normal zamanlarda yüzde 5'te olan pazar payı ise 13'lere, 12'lere yükseldi. Un ve unlu mahmul tüketiminde nasıl ihracatta lidersek tüketimde de lider ülkelerden biriyiz. Kişi başına tüketimimiz yıllık 160 kilogramla en ön sıralarda yer alıyor."

Dünyaya en çok unu Türkiye ihraç ediyor. Üreticiler, bu dönemde kimsenin un konusunda sıkıntı yaşamayacağı ifade ediliyor.