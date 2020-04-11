Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.
Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etti.
Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.
Etiketler: yaşlı kadın taburcu oldu koronavirüsSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:18
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