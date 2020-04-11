Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 29 Mart'ta Yeşildere köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" ifadesi kullanıldı.