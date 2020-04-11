Olay, bugün 15.00 sıralarında, Pamukkale ilçesinin Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

Polis, Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari aracı fark etti. Polisin 'dur' ikazına rağmen sürücü kaçtı. Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi.

"Eşim kaçtı bana ceza yazın"

Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı. Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi.

Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Polis kalabalığı da uyardı

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi.

Her ikisine de ceza verilecek

Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.