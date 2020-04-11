30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamının evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığını açıkladı. Kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli/idari işlem yapıldı.

Günlük 15-20 bin araç geçiş yapıyordu

İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de sessizlik hakimdi.

[Fotoğraf: AA]

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki sakinlik dikkat çekti.

Yetkililer, virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde dün gece itibarıyla yüzde 80 oranında düşüş olduğunu belirtti.