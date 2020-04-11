Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen 99 kişiye toplam 205 bin 263 lira ceza kesildi.
Antalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 99 kişiye 205 bin 263 lira para ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.
Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99 kişiye, 205 bin 263 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı.
Etiketler: para cezası covid-19 antalyaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:22
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