İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süresince sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişi, 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.