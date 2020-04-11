Haber Giriş: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da bir ilçeye giriş çıkışlarda sınırlama
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlara koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi. İlçenin bazı köy ve mahallelerle olan bağlantısı yollara çukur kazılarak kesildi.
Kızılören ilçesinde koronavirüs vakası görülmesinin ardından Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara 15 gün boyunca kısıtlama getirildi.
Bu kapsamda ilçe giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, ilçeyle bağlantısı olan Gülyazı, Ekinova ve Menteş köyleriyle Çerit Yaylası, Çivril, Düzbel, Gümüşsuyu yolları çukurlar kazılarak trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan koronavirüs vakası görülen vatandaşların tedaviye alındığı, durumlarının iyi olduğu, bu vatandaşlar ile temasa geçenlerin ise evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri koronavirüs afyonkarahisarSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:26
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