Haber Giriş: Kaynak: AA
Vatandaşlardan görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gece gündüz mesailerini yürüten polislere çay ve pasta ikramında bulundu.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri kentte uygulama yaptı.
Polisin denetimlerini gören bazı vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları çay ve pastaları polis ekiplerine ikram etti.
Polisler de duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Etiketler: Mersin koroanvirüs covid-19 çay ve pasta ikramıSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:40
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