Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın 5 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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