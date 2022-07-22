Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.